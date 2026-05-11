この先は晴れる日がほとんどです。ただ、12日(火)から15日(金)にかけては、昼頃から大気の状態が不安定になります。急な雨や落雷にご注意下さい。16日(土)と17日(日)はスッキリ晴れるでしょう。行楽日和となりますが、日中は季節先取りの暑さになります。熱中症にご注意下さい。12日(火)も大気の状態が不安定午後は山沿いを中心に雨や雷雨12日(火)も関東は朝から青空が広がります。気温はグングン上昇し、日中は所々で25℃以上の