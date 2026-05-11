テクニカルポイント ユーロドルボリンジャーバンド2シグマ上限1.1810台 1.1843エンベロープ1%上限（10日間） 1.1814ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.1768現値 1.1746一目均衡表・雲（上限） 1.173921日移動平均 1.1726一目均衡表・転換線 1.172510日移動平均 1.1710100日移動平均 1.1683200日移動平均 1.1677一目均衡表・基準線 1.1664ボリ