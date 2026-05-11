通貨オプションボラティリティー ドル円1週間8％台前半 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK8.355.817.256.55 1MO7.545.676.466.42 3MO7.735.716.696.65 6MO8.085.967.107.04 9MO8.186.147.387.24 1YR8.286.387.637.41