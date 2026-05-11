１１日の東京株式市場はＡＩ・半導体関連の一角に利益確定の売りが出て日経平均株価は続落。しかし、バリュー株には買われる銘柄も多く、ＴＯＰＩＸは反発した。 大引けの日経平均株価は前営業日比２９５円７７銭安の６万２４１７円８８銭と続落。プライム市場の売買高概算は２９億４７３万株、売買代金概算は１０兆４３５４億円。値上がり銘柄数は８７０、対して値下がり銘柄数は６５０、変わらずは５３銘柄だった。