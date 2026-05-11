メインシナリオ・・・4月30日の安値8.891円から切り返しており、短期のトレンドは上向きになっている。4月17日の高値9.255円から4月30日の安値8.891円までの下げに対する61.8％戻しを達成しており、4月27日の高値9.189円を上抜けば、4月22日の高値9.216円を試す可能性がある。さらに上昇するようなら、4月17日の高値9.255円が上値の目標になる。 サブシナリオ・・・一方、9.000円の節目や一目均衡表の雲の上限の8.968円を下抜