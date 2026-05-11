「A&ultima SP3000M」 アユートは、Astell&Kernのフラッグシップライン・A&ultimaシリーズのデジタルオーディオプレーヤー(DAP)の「SP3000M」と「SP3000T」向けに、Full Android OS対応アップグレードとなる最新ファームウェアのOTA配信を、5月11日14時より開始した。 なお、同じくA&ultimaシリーズの「SP3000」向けアップデートは5月27日に配信さ