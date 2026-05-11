「みなさん、よろしいですか？ いきますよ〜！」ボーカルのこんな“煽り”で始まったのは、'60年代に大ヒットしたスタンダード・ナンバー『君の瞳に恋してる（Can't Take My Eyes Off You）』だ。生バンドが演奏するステージ前のダンスフロアには、所狭しとステップを踏みながら、曲に合わせて楽しそうに踊る“大人”たちの姿――。【写真を見る】これが60〜70代が熱狂する「踊れるライブハウスレストラン」…ダンスフロアは遊び