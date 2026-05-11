初の海外共同制作ドラマフジテレビが4月、都内で「FUJI FUTURE UPDATE 海外共同製作プロジェクト発表会＆10月期連続ドラマ制作発表」を行い、新作ドラマ「kiDnap GAME（キッドナップ・ゲーム）」を制作していることを発表した。同ドラマはいずれも映像プロダクションである香港のMakerVille、韓国のSimStoryとの共同製作。同局の連続ドラマでは、初の海外との共同作品となる。【写真】各界からこんなにも…フジテレビに「子供が