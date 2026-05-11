3日、モデルの平子理沙さんが自身のインスタグラムを更新。お気に入りのバックを身に着けた写真を公開しました。【写真を見る】【平子理沙】抜群のスタイルを披露念願のCHANELバックを手に入れ「ヘビロテしていま〜す」平子さんは、大きなリボンのヘアアクセを頭に着け、ミニスカ姿の写真を複数枚投稿。袖元にギャザーが入った黒のジャケットを着用し、黒ブーツ姿でスタイル抜群の様子を披露しました。 さらに写真には、