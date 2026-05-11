きょう午後、名古屋市西区で火事があり1人が病院に運ばれました。 【写真を見る】名古屋･西区で火事 40代女性を病院に搬送 ｢1階から煙が出ている｣ 地下鉄浄心駅から約500ｍ離れた住宅街 火事があったのは、西区上名古屋にある4階建ての建物で、警察と消防によりますときょう午後1時過ぎ「1階から煙が出ている」と近隣住民などから消防に通報がありました。 消防車など合わせて20台が出動し、火は約2時間後に消し止められました