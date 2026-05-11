開設７４周年記念「Ｇ１・全日本王座決定戦」が１５〜２０日に福岡県のボートレース芦屋で開催される。このＰＲのため、同場の公式ＹｏｕＴｕｂｅ『あしやんＴＶ』に出演するなどマルチに活動しているまりえーるさんが１１日、東京都江東区のデイリースポーツを訪れた。前半２日間の１２Ｒはダブルドリームで、１号艇は初日がまりえーるさんイチ推しの西山貴浩（福岡）、２日目は池田浩二（愛知）。「西山選手のほかにも峰竜太