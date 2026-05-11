「ぽたぽた焼」や「ソフトサラダ」などのせんべいが値上げです。亀田製菓は6月から順次、せんべいについて値上げや、内容量を減らす実質的な値上げを行うと発表しました。対象となるのは「ぽたぽた焼」や「ソフトサラダ」などの10品目で、店頭で想定される値上げ幅は4％〜10％程度です。今回の値上げは、以前から続いていた人件費や物流費、さらにサラダ油などの原材料、包装資材などのコスト増が要因で、中東情勢の悪化による影響