【第93話】 5月11日 無料公開 第93話を読む 【拡大画像へ】 講談社は5月11日、里見U氏によるマンガ「平成敗残兵すみれちゃん」第93話「迫られる女」をヤンマガWebにて無料公開した。 第93話では、全話で助けた鯉太郎を家まで送り届ける。すみれが自分に好意を抱いていると勘違いしている彼は、父から言われていた「デカい女の素晴らしさ」に気付いたようで……。 なお、最新話となる