5月11日、B1リーグの三遠ネオフェニックスは、鈴木悠介との選手契約が2025－26シーズンをもって満了となったことを発表した。本日15時にBリーグの自由交渉選手リストへ公示される。 埼玉県出身で現在28歳の鈴木は、200センチ100キロのパワーフォワード。法政大学在学中に青森ワッツへ特別指定選手として加入し、Bリーグでのキャリアをスタート。その後は愛媛オレンジバイ