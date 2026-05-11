5月11日、B2西地区の福井ブローウィンズはチーム情報を更新。マテオ・ルビオヘッドコーチと中堀純希トップアシスタントコーチとの契約継続の合意を発表した。 スペイン出身で現在49歳のルビオHCは、地元スペインのU19代表チームやウルグアイ代表のヘッドコーチを務めた経歴を持つ。2023－24シーズンにアソシエイトヘッドコーチとして福井に加入し、昨シーズ