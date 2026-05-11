5月11日、サンロッカーズ渋谷は、ゾラン・マルティッチヘッドコーチが2025－26シーズン限りで契約満了となり、退団することを発表した。 スロベニア出身で60歳のマルティッチHCは、ヨーロッパのクラブで指導者キャリアを重ね、2020－21シーズンから2年間にわたり千葉ジェッツでアシスタントコーチを務めた実績を持つ。SR渋谷には今シーズンからアソシエイトコ}