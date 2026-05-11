【写真＆動画】目黒蓮＆吉本実由の“親子”ショット／目黒蓮『SAKAMOTO DAYS』キャラクタービジュアル／坂本太郎（目黒蓮）×坂本花（吉本実由）のほっこり共演シーン 映画『SAKAMOTO DAYS』で目黒蓮（Snow Man）演じる坂本太郎の娘・花役を演じた吉本実由がInstagramを更新。目黒との2ショットを公開し、反響を集めている。 ■特殊メイク姿の“パパ”坂本太郎ショット 公開されたのは、ふくよかな坂本太郎の特