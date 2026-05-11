ＴＶＥ [東証Ｓ] が5月11日大引け後(16:30)に決算を発表。26年9月期第2四半期累計(25年10月-26年3月)の連結経常利益は前年同期比3.6倍の9.4億円に急拡大し、通期計画の7.5億円に対する進捗率が126.4％とすでに上回り、さらに5年平均の60.7％も超えた。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した4-9月期(下期)の連結経常損益は1.9億円の赤字(前年同期は4.5億円の黒字)に転落する計算になる