キッセイ薬品工業 [東証Ｐ] が5月11日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常損益は11.6億円の赤字(前の期は69.7億円の黒字)に転落したが、27年3月期は60億円の黒字にＶ字回復する見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比10円増の170円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比36.5％減の10.6億円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の6.8％→3.0％