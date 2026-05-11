☆120％以上……過熱に警戒 100％……中立 ★70％以下 ……底値ゾーン 【5月】 11日(月)99.65／295円安・6万2500円割れ ８日(金)97.01 ７日(木)90.89／3320円高・6万2500円台突破 １日(金)89.75／228円高・5万9500円台回復 【4月】 30日(木)88.54／632円安・5万9500円割れ 28日(火)99.34／619円安・6万円割れ 27日(月) 101.50／821円高・6万0500円台突破 24日(金)94.87