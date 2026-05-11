ケンコーマヨネーズ [東証Ｐ] が5月11日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比13.4％減の43.2億円になり、27年3月期も前期比4.1％減の41.5億円に減る見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比3円増の70円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比2.2倍の6.5億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の1.2％→2.7％に改善