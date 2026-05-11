ｎｍｓホールディングス [東証Ｓ] が5月11日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比19.0％減の3.9億円に減り、通期計画の10億円に対する進捗率は39.2％にとどまり、5年平均の58.1％も下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比52.8％減の6億円に大きく落ち込む計算に