三谷商事 [東証Ｓ] が5月11日大引け後(16:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の324億円→363億円(前の期は336億円)に12.0％上方修正し、一転して8.0％増益を見込み、4期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の160億円→199億円(前年同期は182億円)に24.3％増額し、一転して9.3％増益