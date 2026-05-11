12日は、天気が変わりやすい「猫の目天気」となりそうです。猫の目天気とは、天気がころころ変わることを表す言葉です。、県内各地では、天気が次第に変わりそうです。薩摩地方は午前中を中心に晴れますが、午後は雲が増え、夜はにわか雨や雷を伴う所があるでしょう。大隅地方も日中は日差しが届きますが、夕方以降は雲が広がり、場所によっては雨や雷雨となりそうです。種子島・屋久島地方は朝は晴れ間がありますが、日中は雲