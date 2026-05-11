タレント上沼恵美子（71）が11日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。お気に入りの人気チェーン店を明かした。飲食店での時間制限の話題になり、「そう思ったらコメダはえらい。（店舗によっては）“120分まで”って書いてるけど、2時間もおらへん。でも勉強してはるしね」と上沼。同局・北村真平アナウンサーは「居心地がいいですしね。あと何もかも高く小さくなっていく中で、コメダだけは逆にどんど