ロックバンド「TUBE」の前田亘輝（61）が11日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。シンガー・ソングライター松山千春（70）との集合写真を披露した。「北海道と言えばこの方」と書き出した前田。「何年振りかにメンバーと一緒にご飯させてもらいました。千春さんいつもご馳走様ッス」と松山千春との集合写真を公開した。「本日の札幌かまします。そしてどうかモニタートラブルありませんように」とつづった。TUBEはデビュ