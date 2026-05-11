モデルのすみれが１１日、千葉・ＰＧＭ総成ゴルフクラブで「叙々苑カップ芸能人ゴルフチャンピオン決定戦」に、父で俳優の石田純一と出場した。親子２人で報道陣の前に登場するのは約５年ぶりで、ゴルフを一緒に回るのは初めてという。すみれはこの日、ネイビーのミニ丈ゴルフウエアでプレー。ともにラウンドを回った石田は、すみれのプレーを「すごい飛ぶので、楽しそうですね。パンチ力あるし、うらやましい」と評価した