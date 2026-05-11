◇JABA東北大会予選リーグパナソニック2―0JFE東日本（2026年5月11日石巻市民）パナソニックが投手戦を制し、今大会を1勝2敗で終えた。先発した入社4年目の定本拓真投手（25）が7回を3安打無失点と好投。「長く野球をするには、真っすぐを思い切り投げるだけではダメ」と語っていたJABA京都大会と同様にこの日もスライダー、カーブ、フォークを織り交ぜ、JFE東日本の強力打線を封じた。前回先発した日本製鉄山口戦から、13