繁殖期を迎えた野生のオスグマの行動を捉えた、世界初とされる貴重な映像を入手した。秋田県内ではクマの出没が相次いでおり、専門家は人の生活圏での対応の重要性を指摘する。執拗にメス追いかけるオス繁殖期を迎えた野生のオスグマを世界で初めて捉えたという、貴重な映像を入手した。執拗にメスを追いかけ、メスをめぐり、オス同士が争う様子も映っている。この映像の撮影に成功し、ツキノワグマの生態を25年以上調査する東京農