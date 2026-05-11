世界卓球団体戦卓球の世界選手権団体戦は10日、英国・ロンドンで女子決勝が行われ、チーム世界ランク2位の日本は同1位の中国と対戦。3時間25分の大激戦の末に2-3で敗れ、6大会連続の銀メダルとなった。卓球王国を苦しめたのが第3試合に登場した世界ランク15位・橋本帆乃香。同7位の蒯曼に3-1で勝利した。カットマンの技術に称賛の声が上がった。橋本が蝶のように美しく舞い、中国の強豪を翻弄した。カットマンスタイルで