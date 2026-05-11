◆東京新大学野球春季リーグ戦第６週第３日▽流通経大８―０共栄大（１１日・ＴＯＫＩＷＡスタジアム龍ケ崎）２４年春以来４季ぶりの優勝に王手をかけていた共栄大が、流通経大に完封負け。優勝の行方は１６日からの最終週に持ち越しとなった。９日の初戦に勝利し、優勝まであと１勝となったところから、まさかの連敗で今季初めて勝ち点を落とした。東京国際大と対戦する最終週で勝ち点を取れば、リーグＶと全日本大学野球選