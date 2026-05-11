◆東京新大学野球春季リーグ戦第６週第３日▽流通経大８―０共栄大（１１日・ＴＯＫＩＷＡスタジアム龍ケ崎）２４年春以来４季ぶり６度目の優勝に王手をかけていた共栄大が流通経大に敗れた。優勝の行方は１６日からの最終週に持ち越しとなった。先発の佐藤夏月（４年＝駒場学園）は両チーム無得点の４回、安打と四球で無死一、二塁のピンチを背負うと、投前のバントを一塁へ悪送球して先取点を献上。さらに無死二、三塁で