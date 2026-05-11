大西洋クルーズ船で発症したハンタウイルスの研究を50年続けている北海道大学名誉教授の有川二郎さんが2026年5月11日放送の「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）に出演、コロナとの感染力の違いなどコメンテーターらの疑問に答えた。一般市民に感染拡大するリスクは低いスペイン・テネリフェ島に到着したハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船の乗客の下船が始まった、と番組が伝える。WHOによると乗客乗員約