元横綱・貴乃花光司氏（５３）のプライベート姿がアップされた。１１日にインスタグラムで「ゴールデンウィークに江の島まで行ってまいりました」と休暇を満喫したと報告。「遠くには大神さま愛犬も一緒です」と海辺でのショットや犬を散歩する様子をアップした。スリムなパンツを着こなす貴乃花氏。おなか周りにはくびれが…！現役時代とは別人のような姿にフォロワーは「カッコイイ」「江ノ島似合う」「デザインがとっ