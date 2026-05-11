タレントのおのののかが１１日までに自身のインスタグラムを更新。家族ショットを公開した。おのは母の日にあわせて「母にしてくれてありがとうすぎるの日１００％娘が選んでくれたカラフルな花束がかわいすぎた」とつづり、花瓶にさしたお花を前に、笑顔でポーズをとる自身のショットをアップ。「そんでもって楽しすぎた日」と続け、白バイや消防車に乗る体験や、水遊びを楽しむ夫と娘とのお出かけショットもシェアした。