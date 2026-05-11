お笑いコンビ・サバンナの八木真澄(51)が10日、自身のX(旧ツイッター)を更新。相方の高橋茂雄とピン芸人・中山功太の間で起こった騒動について謝罪した。 【写真】中山と共にイジメ被害を告白した元りあるキッズ・ゆうき 中山は今月5日に配信されたABEMAの番組内で「10年間ぐらいずっといじめられた先輩がいる」などと発言していた。ネット上ではその先輩とは誰なのかという“犯人探し”が始まり、サバンナ・高橋では