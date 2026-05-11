この先一週間の北海道は、高気圧の圏内で晴れる日が多い見込みです。なお、13日(水)から14日(木)にかけては、道北やオホーツク海側を中心に、北からのびる気圧の谷の影響を受けそうです。雲が広がりやすく、一部では雨が降るでしょう。気温は全般に平年より高い日が多い見込みです。特に、明日12日(火)は道東方面で真夏並みの気温となる所があるでしょう。なお、広い範囲で朝晩と日中の気温差が10度くらいある日が続きます。上着な