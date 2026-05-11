第16節の全20試合が終了した明治安田J2・J3百年構想リーグの第16節が5月10日までに各地で行われた。WEST、EASTの4グループに分かれた最新の順位表が公開され、各地で熱戦が繰り広げられた。EAST-Bを除く3グループで1位突破が決まった。WEST-Aでは、首位のカターレ富山が愛媛FCに2-0で勝利し、勝ち点37で首位を確定している。2位の高知ユナイテッドSCはカマタマーレ讃岐を3-0で下し勝ち点30。3位のアルビレックス新潟はツエーゲ