イングランド、クロアチア、ブラジルとのグループステージに臨む日本サッカー協会（JFA）は5月11日、クロアチア遠征（5月15日〜25日）に臨むU-15日本代表メンバー22人を発表した。城和憲監督率いるチームは、現地で開催される「International U-15 tournament “Vlatko Markovi” 2026」に参戦する。今回の遠征メンバーには、187センチの長身GK植田力翔（京都サンガF.C.U-15）や、DF切通武流（神村学園中）ら、体格に恵まれた