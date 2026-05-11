韓国野党「国民の力」がホルムズ海峡での韓国船舶襲撃事件と関連し、韓国政府が事実を隠蔽しているとしてこれを明らかにするための国防委員会と外交統一委員会など関連常任委員会の開催を要求した。「国民の力」所属の国会国防委・外交通商委の委員らは11日に国会で会見し、懸案質疑に向けた常任委全体会議開催を促した。「国民の力」国防委所属議員はこの席で、「国防部は紛争地域で韓国国民の生命と財産が襲撃される深刻な事態が