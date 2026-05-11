一昨日（9日）、モスクワの赤の広場で開かれたロシアの戦勝記念日式典に北朝鮮軍の部隊が初めて参加した。ウクライナ戦争に派兵された約1万1000人の北朝鮮兵力のうち約2000人が戦死した中、北朝鮮軍の軍事パレード行進は朝ロ関係が単なる支援を超えて事実上の「戦時同盟」であることを対外的に鮮明にした象徴的な事件だ。さらにプーチン大統領がクルスク戦闘に参加した北朝鮮将星らに秘密裏に勲章を授与し、先月平壌（ピョンヤン）