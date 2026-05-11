昨年、仁川（インチョン）国際空港などの出入国港で韓国政府に対して難民審査を申請した234人のうち、68人（29％）のみが審査手続きに進んだことが分かった。残りの166人は韓国法務部の決定により審査まで進めないか、申請を撤回した。2023年と2024年も難民審査回附率はそれぞれ26％、24％で、いずれも20％台にとどまっている。難民審査を申請したが審査まで進まなかった外国人は、いわゆる「空港難民」に転落する。これらの一部は