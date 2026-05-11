記事ポイント北海道北広島市Fビレッジに、没入型サウナ「洞サウナ(DO SAUNA)」とグルテンフリー玄米うどん専門店「絵空事Fビレッジ店」が5月18日(月)にオープンしますサウナは白基調の幻想的な「雪洞 -Yukido-」(約80℃)と黒基調の重厚な「石洞 -Ishido-」(約90℃)の2種類を完備し、どちらもミュージックロウリュを採用しています5月18日〜31日の14日間限定で、対象店舗のレシート提示でトッピング無料などオープンキャンペーンを