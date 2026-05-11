記事ポイントロサンゼルス・ドジャースの山本由伸投手が出演する新TVCM「エレベーター」編が2026年5月11日より公開されますCMでは賃貸マンション「S-RESIDENCE」、ホテル「S-PERIA」、テーマパーク「ネスタリゾート神戸」の3事業が登場しますサムティ公式YouTubeチャンネルとTVCMの両方で視聴できます ロサンゼルス・ドジャースで活躍する山本由伸投手が、エレベーターで階を移るたびにさまざまな事業の世界が広がるCMに登場