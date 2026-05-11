音楽プロデューサーの小室哲哉（67）、俳優の野村宏伸（60）が11日、東京・角川シネマ有楽町で行われた映画『天と地と』（1990）の舞台あいさつに登壇した。【別カット】シックな黒×赤のスーツで登場した野村宏伸角川映画50周年プロジェクトとして、今月1日から開催中の『角川映画祭』。角川映画の代表作の1本である『天と地と』が35年ぶりに上映された。また、『角川映画音楽祭』が8月9日にBunkamuraオーチャードホールで開