定年まで必死に働いて、ようやく手にした退職金。ところが、その大金が入った瞬間から、あなたは投資勧誘など、営業マンの標的になります。年金だけでは不安、少しでも増やしたい。その心理につけ込むように、「高利回り」「元本安心」「今だけ限定」という甘い言葉が襲ってきます。実際に私は銀行員時代、退職金を数年で大きく減らした人を何人も見てきました。老後資金を守れるか、失うか。その分かれ道は、受け取った直後に始ま