経済産業省は11日、中央アジアのアゼルバイジャン産の原油を運ぶタンカーが12日にも日本に到着する見込みだと明らかにした。中東産の供給不安が続く中、調達を多角化する取り組みの一環。イラン情勢の悪化後、中央アジア産が届くのは初めてという。タンカーは石油元売りのENEOS（エネオス）の根岸製油所（横浜市）に着く。政府はホルムズ海峡を回避した原油の代替調達を進めている。4月下旬以降、米国やロシアからタンカーが