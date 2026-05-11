昼夜を問わず働き続ける日々の中、ふと「これはいったい誰のためなのか？」と疑問に思う。職場の先輩や上司を横目に「ああはなりたくない」と心の中で呟く。果たして、今の働き方でいいのか。将来の自分に不安を感じることはないだろうか。かつて月170時間の残業に耐え、組織ヒエラルキーの底辺にいた窓際SEのぶっくまさんは、読書をきっかけに人生を好転させた。彼がどん底で気づいた「読書の方法」から、今の環境を打破し、自分