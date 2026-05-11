逆封鎖によるタンカー攻撃アメリカ中央軍は2026年5月8日、オマーン湾でイランの港へ入港しようとしていたイラン籍のタンカー「シー・スターIII」と「セブダ」の2隻を航行不能にしたと発表しました。【動画】せ、閃光の後に煙と炎が…これが、タンカーへの精密攻撃の瞬間です攻撃を受けた2隻のタンカーは、アメリカ中央軍による封鎖措置の突破を試みていたとみられます。この2隻に対応するため、アメリカ中央軍は付近に展開し