anoの楽曲「KILL LOVE」が、6月5日24時52分より放送の自身主演ドラマ『わたしの相殺日記』（テレビ東京系）の主題歌に起用された。 （関連：【映像あり】ano、自身主演ドラマ『わたしの相殺日記』主題歌になった楽曲「KILL LOVE」MV） 本ドラマは、ドラマ『孤独のグルメ』の脚本を担当するチームが手掛ける完全オリジナルストーリーで、全4話を4週にわたり放送。地上波ドラマ単独初主演となるanoは、自己